«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой проверить арбитра Алексея Матюнина на детекторе лжи.

Работа судьи в матче 6-го тура против московского «Спартака» вызвала недовольство у руководства тульского клуба. «Арсенал» также попросил больше не назначать Матюнина на оставшиеся игры команды в РПЛ.

«Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери», — заявил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Встреча между «Спартаком» и «Арсеналом» закончилась победой москвичей со счетом 2:1. В конце первого тайма полузащитник туляков Даниил Лесовой был удален за вторую желтую карточку.

Напомним, ранее после игры «Спартака» против «Сочи» (2:2) были отстранены Василий Казарцев и Алексей Еськов.