Житель Набережных Челнов требует 100 тысяч рублей за ложные обвинения в вымогательстве

Житель Набережных Челнов обратился в суд с иском к девушке, обвинившей его на странице в соцсети «Челны Вкурсе» в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

Истец заявил, что весной текущего года велосипедистка, упав на капот его автомобиля, повредила его. Вследствие чего мировой судья взыскал с законного представителя девушки материальный ущерб и судебные расходы.

После этого инцидента девушка опубликовала в соцсетях ложную информацию о мужчине, заявив, что тот вымогает у нее деньги. Она также опубликовала его персональные данные.

Мужчина просит суд признать опубликованные в соцсети «Челны Вкурсе» сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Моральный вред мужчина оценил в 100 тыс. рублей.

Ранее жительницу Альметьевска оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение в соцсетях ложных сведений о коронавирусе.

