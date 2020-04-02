Жительницу Альметьевска оштрафовали за фейковое сообщение о заболевшем COVID-19 пациенте в ЦРБ

47-летнюю жительницу Альметьевска оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение ложных сведений о коронавирусе в соцсетях.

Так, полицейские обнаружили в одном из мессенджеров сообщение о том, что у одной пациентки в ЦРБ подтвердился коронавирус. В результате проверки правоохранители установили, что автором является местная жительница.

Женщина полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Ранее еще одного жителя Альметьевска оштрафовали за распространение фейка о том, что якобы количество летальных исходов в городе больше, чем по официальной информации.