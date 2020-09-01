В Татарстане зафиксировали падение оборота розничной торговли на 8,4%

В России на фоне пандемии коронавируса и нескольких месяцев нокдауна только у семи регионов не упал оборот розничной торговли. В Татарстане этот показатель снизился сильно, на 8,4%.

В рейтинге республика заняла 65-е место. Согласно исследованию «РИА Рейтинг», на одного жителя Татарстана в первом полугодии пришелся оборот в 107,6 тысячи рублей.

Доля республики в общероссийском обороте розничной торговли составляет 2,8%.

На 10 и более процентов розничный товарооборот снизился в 13 регионах, из которых наиболее существенный спад зафиксирован в Республике Саха (Якутия) — на 15,8%, -14,7% — в Карачаево-Черкесской Республике, -14,4% — в Республике Дагестан, -14,0% — в Кабардино-Балкарской Республике.

Не изменился показатель только в Челябинской области. Вырос он в Томской, Ленинградской и Тверской областях, Чукотском автономном округе, а также Рязанской и Сахалинской областях.