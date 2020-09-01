Минниханов посетил новый корпус Международной школы в Казани

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и первый замминистра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин осмотрели новый корпус Международной школы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Минниханов обратил внимание, что образование — одна из приоритетных направлений в Татарстане: «Мы хотим, чтобы юные татарстанцы получили лучшее образование. Республика должна быть конкурентной. Наличие современной международной школы этому способствует».

В школе расположены современная библиотека, бассейн, тренажёрный зал. Также дети смогут заниматься в творческих мастерских, научных лабораториях, видео- и звукозаписывающей студии.

«Очень непростой проект — вписать в историческом центре такой объект. Получился очень красивый современный корпус», — поблагодарил строителей корпуса Минниханов.

Также в Казани сегодня откроется первый полилингвальный образовательный комплекс с углубленным изучением татарского, русского и английского языков.

