Сердюков оценил долги ОАК более чем в полтриллиона рублей

Глава авиакластера «Ростеха», член совета директоров КАМАЗа, экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков рассказал о долгах Объединенной авиастроительной компании (ОАК) в 530 млрд рублей перед банками. Погашение почти 250 млрд рублей из них на себя возьмет государство, еще 150 млрд рублей компания хочет реструктурировать, сообщает РБК.



Сердюков сказал, что 530 млрд рублей — «старые долги» компании, которые образовались в результате выполнения «государственных задач». Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам немного более 350 млрд рублей.

Глава авиакластера «Ростеха» пояснил, что ОАК была вынуждена кредитоваться под решение этих задач на очень невыгодных условиях: «Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть из них может быть компенсирована», — пояснил глава авиакластера «Ростеха».

Напомним, в мае прошлого года экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

