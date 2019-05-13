Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как уточняется в сообщении ОАК, решение было принято на заседании совета директоров, которое прошло 8 мая.



Кроме того, председателем комитета по стратегии избран Олег Бочаров, председателем комитета по бюджету — Оксана Лобанова, председателем комитета по аудиту — Павел Кадочников, а председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избран Евгений Юрченко.



Также совет директоров проголосовал за созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» 27 июня 2019 года.



Напомним, что Анатолий Сердюков также входит в совет директоров ПАО «КАМАЗ». В марте стало известно, что предприятие не намерено менять состав совета.

