Мелкадзе и Тимофеев могли перейти в «Уфу»

Полузащитники «Спартака» Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе по окончании прошлого сезона могли перейти в «Уфу». По словам главного тренера уфимского клуба Вадима Евсеева, игроки отказались от переезда в столицу Башкирии.

«Когда Газизов ушел, мы понимали, что там большая обойма. Исходя из того, что Фомин уходит, я сказал: дайте Тимофеева на место Фомина, это была адекватная замена. Но футболист изъявил желание перейти в «Ахмат». Также был вопрос о Мелкадзе. Насильно из «Спартака» в «Уфу» никто никого отправлять не будет», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее, после крупного поражения от «Рубина» (0:3), рулевой «Уфы» пожаловался на нехватку футболистов в команде. В руководстве уфимского клуба согласились с претензией Евсеева и анонсировали нескольких новичков.