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Путин увеличил зарплаты генпрокурору РФ, председателю Следственного комитета и чиновникам

23:29, 31.08.2020
Путин увеличил зарплаты генпрокурору РФ, председателю Следственного комитета и чиновникам
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин увеличил в 1,03 раза заработную плату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Их зарплаты будут увеличены с 1 октября 2020 года, говорится в документах.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указов о повышении зарплат генпрокурору и председателю СК, глава государства поручил правительству РФ.

С января 2020 года пост генерального прокурора России занимает Игорь Краснов. Председатель Следственного комитета — Александр Бастрыкин, который руководит ведомством с января 2011 года.

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