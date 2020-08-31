Путин увеличил зарплаты генпрокурору РФ, председателю Следственного комитета и чиновникам

Президент России Владимир Путин увеличил в 1,03 раза заработную плату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Их зарплаты будут увеличены с 1 октября 2020 года, говорится в документах.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указов о повышении зарплат генпрокурору и председателю СК, глава государства поручил правительству РФ.

С января 2020 года пост генерального прокурора России занимает Игорь Краснов. Председатель Следственного комитета — Александр Бастрыкин, который руководит ведомством с января 2011 года.