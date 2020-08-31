В Татарстане появится новый природный заказник «Дельта реки Белой»

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В Татарстане на территории Актанышского района создадут природный заказник регионального значения комплексного профиля «Дельта реки Белой». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Площадь заказника, который станет особо охраняемой природной территорией, составит 14,9 тыс. га. Заказник создан с целью сохранить растения и животных, внесенных в Красную книгу.

Ранее правительство Татарстана постановило сформировать на территории четырех районов республики особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — Камско-Икский заказник. До 2014 года в Татарстане существовал аналогичный Камско-Икский заказник, но располагался он только в Актанышском и Мензелинском районах.