Кабмин Татарстана восстановит Камско-Икский заказник

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Правительство Татарстана постановило сформировать на территории четырех районов республики особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — Камско-Икский заказник.

Согласно документу, он расположится на территории Актанышского, Тукаевского, Агрызского и Мензелинского районов РТ. Площадь заказника составит 22,3 тысячи га.

Образуется ООПТ для охраны природных комплексов, а также водных и околоводных видов растений и животных.

Напомним, что до 2014 года в Татарстане существовал Камско-Икский заказник. Его территория была около 18 тысяч га, а располагался он только в Актанышском и Мензелинском районах.