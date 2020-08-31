Лидер группы Little Big и Tatarka разводятся

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Певица Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, и лидер группы Little Big Илья Прусикин объявили о разводе. В ролике на YouTube Смелая рассказала, что пара пришла к этому решению в декабре 2019 года.

По словам Прусикина, у них накопилось много претензий друг к другу, но при этом они остались друзьями. Смелая подчеркнула, что сохранять семью ради ребенка — «чистейший эгоизм».

Прусикин и Смелая поженились в июле 2016 года. В ноябре 2017 года у них родился сын. Смелая — уроженка Набережных Челнов. Последние несколько лет живет в Санкт-Петербурге.