Лидер группы Little Big и Tatarka разводятся
Певица Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, и лидер группы Little Big Илья Прусикин объявили о разводе. В ролике на YouTube Смелая рассказала, что пара пришла к этому решению в декабре 2019 года.
По словам Прусикина, у них накопилось много претензий друг к другу, но при этом они остались друзьями. Смелая подчеркнула, что сохранять семью ради ребенка — «чистейший эгоизм».
Прусикин и Смелая поженились в июле 2016 года. В ноябре 2017 года у них родился сын. Смелая — уроженка Набережных Челнов. Последние несколько лет живет в Санкт-Петербурге.Общество Татарстан
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