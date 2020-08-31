Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира, спрогнозировал Орешкин

Россия уже в этом году может стать пятой экономикой мира. Такое мнение высказал экс-министр экономического развития, помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», пишет ТАСС.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от целей войти в пятерку экономик мира: «Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута».

Дальше необходимо будет закрепиться в пятерке: «А дальше — исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Из списка исчезла цель войти в топ-5 крупнейших мировых экономик.