Роспотребнадзор о праздновании Дня Татарстана: «В части дистанции не везде соблюдалось»

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как прошел День Татарстана с точки зрения эпидемиологической безопасности:

«Я думаю, что прошел в целом неплохо, у нас отрицательных, негативных моментов не было, жалобы от населения не поступали. В части дистанции не везде соблюдалось, потому что не везде возможно было соблюсти. Там, где люди были нацелены на то, чтобы провести праздник безопасности, все меры соблюдались. Результат мы будем видеть через неделю, посмотрим, как пойдет уровень заболеваемости, но я надеюсь, что все будет хорошо».

Напомним, что вчера вечером в Казани в парке «Кырлай» образовалась давка. Очереди наблюдались и у «Чаши».