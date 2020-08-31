Тимерзянов занял третье место на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу
Татарстанский гонщик Тимур Тимерзянов завоевал бронзу на четвертом этапе чемпионата мира по ралли-кроссу, проходившего в эти выходные в Финляндии.
Его напарник по команде GRX TANECO финский спортсмен Никлас Гронхольм стал победителем гонок.
Это первое попадание на подиум для Тимерзянова в текущем сезоне чемпионата мира по ралли-кроссу.
Татарстанец является трехкратным чемпионом Европы по ралли-кроссу. По итогам прошлого гоночного сезона Тимерзянов занял пятую строчку мирового рейтинга пилотов.
Напомним, ранее в Казани прошел этап российских кольцевых гонок.Спорт Татарстан
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