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Тимерзянов занял третье место на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу

12:59, 31.08.2020
Тимерзянов занял третье место на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу
Фото: vk.com/famsrt

Татарстанский гонщик Тимур Тимерзянов завоевал бронзу на четвертом этапе чемпионата мира по ралли-кроссу, проходившего в эти выходные в Финляндии.

Его напарник по команде GRX TANECO финский спортсмен Никлас Гронхольм стал победителем гонок.

Это первое попадание на подиум для Тимерзянова в текущем сезоне чемпионата мира по ралли-кроссу.

Татарстанец является трехкратным чемпионом Европы по ралли-кроссу. По итогам прошлого гоночного сезона Тимерзянов занял пятую строчку мирового рейтинга пилотов.

Напомним, ранее в Казани прошел этап российских кольцевых гонок.

Спорт Татарстан
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