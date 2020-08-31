Шотландский судья Коллам назначен на матч России против Сербии в Лиге наций

Встречу национальных команд России и Сербии в рамках Лиги наций обслужит бригада шотландских арбитров во главе с Уильямом Колламом. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Помогать Колламу будут его ассистенты Френсис Коннор и Дэвид Макгичи. В случае форс-мажоров резервным арбитром заявлен Джон Битон.



Матч между Россией и Сербией запланирован на 3 сентября, команды сыграют на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

Напомним, ранее тренерский штаб Станислава Черчесова внес два изменения в состав сборной, пригласив Даниила Фомина и Александра Соболева.