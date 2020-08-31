Женщину, избившую своего 5-летнего сына в казанском подъезде, заключили под стражу

Мать, избившая своего 5-летнего сына в одном из подъездов в Казани, находится под стражей. Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности женщина полностью признала свою вину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент решается вопрос об изъятии ребенка у подозреваемого.

Напомним, что 28 августа на камеру видеонаблюдения одного из многоквартирных домов попали кадры, как женщина бьет мальчика в подъезде, от чего тот падает на пол. Позже «Реальному времени» в прокуратуре сообщили, что матери 33 года, она живет в Чистополе и работает в салоне красоты. Приехала с сыном в Казань к своему знакомому.



Следователям женщина заявила, что избила ребенка за то, что он без спроса забрал у ее сожителя планшетный компьютер и спрятал его.



В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

