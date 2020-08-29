Стали известны подробности избиения ребенка матерью в Казани — она не разрешала ему играть на планшете

Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку после появления видеокадров, на которых мать избивает своего ребенка.

Инцидент попал на камеры 28 августа. На кадрах видно, как женщина бьет мальчика в подъезде многоквартирного дома, от чего тот падает на пол.

Предметом проверки станет надлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья уже установлена.

«Реальному времени» в прокуратуре дополнительно сообщили, что матери 33 года, она живет в Чистополе и работает в салоне красоты. Приехала с сыном в Казань к своему знакомому.

Мать не разрешала ребенку долго играть на планшете. Ребенок спрятал гаджет в соседнем подъезде, который попал на видео. Пока они пытались проникнуть в подъезд, мать решила «преподать урок» своему ребенку.

Сейчас ребенок с матерью находятся в отделе полиции.