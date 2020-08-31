В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса
В Татарстане зафиксированы еще два смерти, вызванные коронавирусом. Общее число случаев достигло 61.
Лаборатория подтвердила, что у скончавшейся в Сабинской ЦРБ пенсионерки 1929 года рождения был коронавирус, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане. Женщина поступила в больницу с внебольничной двусторонней пневмонией, осложненной хроническими заболеваниями.
В Казани умерла пациентка 1960 года рождения, поступившая во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №16 с пневмонией, вызванной корорнавирусом. Состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний.ОбществоМедицина Татарстан
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