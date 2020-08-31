КАМАЗ в I полугодии получил прибыль по МСФО против убытка в 3,2 млрд рублей годом ранее

По итогам первого полугодия 2020 года ПАО «КАМАЗ» получило 32 млн рублей чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года убыток составил 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 9,2%, до 84,7 млрд рублей.

Напомним, что чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ за первое полугодие 2020 года составила 554 млн рублей против убытка в 2 млрд годом ранее.