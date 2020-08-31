Исследование: Татарстан входит в число регионов, где больше всего интересуются АУЕ*

Татарстан занял третье место среди регионов европейской части России, жители которых больше всего интересуются движением АУЕ. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «ПромРейтинг», составленные на основе поисковых запросов в интернете.

Республику опередили Ульяновская и Оренбургская области. В целом по России больше всего АУЕ* интересуются жители Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Меньше всего — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Владимирской области.

Верховный суд России в середине августа официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Теперь причастность к молодежной субкультуре по решению Верховного суда России будет приравнена к экстремизму.

В Набережных Челнах ранее приступили к расследованию уголовного дела активистов движения АУЕ*.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.