Прокуратура проведет проверку по факту возгорания лодки с четырьмя детьми в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуроры начали проверку после возгорания лодки модели «Амур-2» с детьми на борту. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, накануне в Казани спасатели сняли с горящего катера мужчину и четверых детей. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность узлов и механизмов. Владелец катера пояснил, что через 10 минут после начала плавания с детьми услышал хлопок в моторном отсеке.

В результате двое несовершеннолетних детей получили ожоги 1 и 2 степени тяжести. Им оказали помощь в РКБ и отпустили домой.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.