Новости происшествий

11:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту возгорания лодки с четырьмя детьми в Казани

10:00, 31.08.2020
Прокуратура проведет проверку по факту возгорания лодки с четырьмя детьми в Казани
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуроры начали проверку после возгорания лодки модели «Амур-2» с детьми на борту. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, накануне в Казани спасатели сняли с горящего катера мужчину и четверых детей. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность узлов и механизмов. Владелец катера пояснил, что через 10 минут после начала плавания с детьми услышал хлопок в моторном отсеке.

В результате двое несовершеннолетних детей получили ожоги 1 и 2 степени тяжести. Им оказали помощь в РКБ и отпустили домой.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем