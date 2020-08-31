Прокуратура проведет проверку по факту возгорания лодки с четырьмя детьми в Казани
Прокуроры начали проверку после возгорания лодки модели «Амур-2» с детьми на борту. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Напомним, накануне в Казани спасатели сняли с горящего катера мужчину и четверых детей. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность узлов и механизмов. Владелец катера пояснил, что через 10 минут после начала плавания с детьми услышал хлопок в моторном отсеке.
В результате двое несовершеннолетних детей получили ожоги 1 и 2 степени тяжести. Им оказали помощь в РКБ и отпустили домой.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым