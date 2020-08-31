В Казани спасатели сняли с горящего катера мужчину и четверых детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Накануне в Казани спасателям пришлось доставать из горящего катера мужчину и четверых детей. Двое ребят получили ожоги.

Как передает пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило 30 августа в 16.26. Его направила команда пожарно-спасательного корабля, дежурившего на Волге. Спасатели заметили недалеко от полуострова Локомотив в 200 м от своего судна горящий катер.

К нему пожарные выдвинулись на моторной лодке.

«На месте пожара сложилась следующая обстановка: на носу катера находилось два ребенка, также два ребенка находились в самом катере, один взрослый мужчина пытался потушить пламя», — передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Людей с катера сняли, пламя потушили. Площадь возгорания составила 0,2 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность узлов и механизмов.

Владелец катера пояснил, что через 10 минут после начала плавания с детьми услышал хлопок в моторном отсеке. Открыв его, мужчина обнаружил огонь, который попытался затушить водой. Однако горевшие нефтепродукты поднялись на поверхность воды.

Ожоги получили мальчик 2007 года рождения (ожоги 2-й степени, 1% правой и левой стопы) и мальчик 2016 года рождения (ожоги правого предплечья 2-й степени, 0,5%).