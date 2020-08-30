Кафельников: «РПЛ — это первенство двора»

Экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников критически оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, футбол в РПЛ больше похож на первенство двора.

«Я максималист! Хочу, чтобы мой любимый клуб котировался и в Европе. А играть в чемпионате двора — не уровень «Спартака». Потому что РПЛ — это первенство двора», — заявил Кафельников.

При этом бывший теннисист считает, что «Спартак» не сможет попасть в тройку по итогам сезона из-за плохого подбора футболистов в команде.

«Я солидарен с Владом Радимовым, который считает, что «Спартак» не сможет попасть в тройку по итогам сезона. Оптимизма по поводу будущего клуба у меня просто нет. Я исхожу из того, что нынешний подбор игроков может не позволить команде забраться высоко в РПЛ», — добавил Кафельников.

Напомним, ранее после ничейного матча в первом туре РПЛ с «Сочи» (2:2) владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии команды с розыгрыша РПЛ. Чуть позже в клубе отказались от этой идеи и продолжили свое выступление в лиге.

На перерыв на матчи сборных «Спартак» уйдет на первом месте в турнирной таблице РПЛ после шести сыгранных туров.