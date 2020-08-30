Минниханов посетил праздничные соревнования на казанском ипподроме

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил конно-спортивный праздник, посвященный Дню республики и 100-летию ТАССР на казанском ипподроме. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе конно-спортивного праздника состоялось 15 скачек и заездов, в том числе на приз президента Татарстана и «Казань — город трудовой доблести».

Праздничное мероприятие также посетили премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, вице-премьер республики — председатель нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев и мэр Казани Ильсур Метшин.

О том, как это было, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».