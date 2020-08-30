День республики на казанском ипподроме: скачки, ярмарка и мотопробег байкеров

В День республики на территории международного конноспортивного комплекса «Казань» проходят традиционные скачки, куда приехали жокеи со всей страны. Праздник посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, приехавший на ипподром во главе колонны байкеров, принимающих участие в мотопробеге «от Красного Кремля - к Белому Кремлю».
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