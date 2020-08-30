В центре Минска силовики блокировали несколько тысяч протестующих

Сегодня в центре Минска на проспекте Независимости в районе ГУМа ОМОН блокировал несколько тысяч протестующих. Об этом сообщает ТАСС.

На колонны протестующих направили водометы. Силовики окружают людей, задерживают и затаскивают их в автозаки. Сообщается о нескольких тысячах задержанных участников протестов. Женщин отпускают и просят покинуть место манифестации.

Также сообщается о еще одной колонне, направляющейся в сторону парка Победы и стелы «Минск — город герой», за которой в двух километрах находится резиденция Александра Лукашенко.

Напомним, что вчера в центре Минска на площади Победы на акцию протеста собрались тысячи женщин.