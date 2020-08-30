Эксперты оценили возможность «ипотечного пузыря» в России

Российские банки зафиксировали слишком высокий для лета спрос на ипотеку. Однако специалисты уверены, «ипотечного пузыря» не будет.

Аналитик БКС Егор Дахтлер назвал две причины, по которым высокий спрос на ипотеку долго не продлится. Отложенный спрос не так велик, уверен эксперт: часть спроса реализована весной и летом. Кроме того, доходы населения продолжают падать, и люди будут стараться не влезать в новые долги, передает «РИА Новости».

Отложенный спрос будет исчерпан в октябре — ноябре, согласился с ним руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев в свою очередь затруднился сказать, находится ли пик выдачи ипотеки впереди или уже пройден, — это во многом зависит от развития рыночной и экономической ситуации.