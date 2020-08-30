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Когогина поздравила с Днем республики жителей Тукаевского района

11:26, 30.08.2020
Когогина поздравила с Днем республики жителей Тукаевского района
Фото: instagram.com/akogogina

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина приехала на празднование Дня республики в Тукаевский район.

Она выступила перед жителями села Новотроицкое, поздравила их с праздником и осмотрела социальные объекты.

Накануне народная избранница, вместе с мужем, гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным, посетила прием, организованный президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Общество Татарстан
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