Когогина поздравила с Днем республики жителей Тукаевского района
Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина приехала на празднование Дня республики в Тукаевский район.
Она выступила перед жителями села Новотроицкое, поздравила их с праздником и осмотрела социальные объекты.
Накануне народная избранница, вместе с мужем, гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным, посетила прием, организованный президентом РТ Рустамом Миннихановым.Общество Татарстан
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