Минниханов и глава Ростуризма обсудили вопросы развития туротрасли на межрегиональном уровне

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зариной Догузовой. На ней также присутствовали вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, помощник президента республики Олеся Балтусова, руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

На встрече обсуждались вопросы развития туристической отрасли на межрегиональном уровне для активизации туристических потоков внутри страны, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханову также сообщили, что вчера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в продвижении межрегионального туристского проекта «Великий Волжский путь». Его подписали Татарстан, Ростуризм и туроператор «TUI Россия».