В Ростуризме рассказали подробнее о проекте «Великий Волжский Путь» в который вошел Татарстан

Татарстан, Ростуризм и туроператор TUI Россия подписали соглашение о развитии проекта «Великий Волжский путь». Этот проект предполагает создание шести маршрутов в шесть регионов ПФО.

Их будет предлагать своим клиентам федеральный оператор, сообщает пресс-служба Ростуризма. Участвовать в проекте намерены также Марий Эл, Пермский край, Кировская, Нижегородская и Самарская области.

«Теперь можно быстро и удобно посетить сразу несколько знаковых мест и получить целый калейдоскоп впечатлений — от этники до гастрономии, от уникального колорита Татарстана и Марий Эл до знаменитой дымковской игрушки в Кировской области и храмов Нижегородской области, от бункера Сталина в Самарской области до кунгурской пещеры в Пермском крае», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Гендиректор TUI Россия Тарас Демура отметил процветание татарстанской столицы: «Я очень впечатлен, насколько изменилась инфраструктура этих мест, как развивается Казань».

Напомним, сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава Ростуризма Зарина Догузова договорились обмениваться опытом и информацией по проекту «Великий Волжский путь».