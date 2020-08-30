В Юдино открылся молодежный центр «Юлдаш» после капремонта

В Казани в поселке Юдино после капитального ремонта открылся молодежный центр «Юлдаш». В открытии приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

С конца 1990-х помещение пустовало, а потом последние 5 лет не эксплуатировалось. В 2018 году его передали в муниципальную собственность по решению президента РТ. Там сделали капитальный ремонт и оборудовали помещения под различные направления деятельности.

В «Юлдаше» разместится центр горного туризма и альпинизма, организация спортивных и творческих направлений. Будут реализовываться такие направления, как горный туризм, скалолазание, велотриал, воркаут и кроссфит, бокс, дзюдо, хореография, брейк-данс. Оборудованы ниндзя-трасса, тир, скалодром, универсальные спортивные залы, коворкинг. Всего центр готов принимать 350 казанцев в возрасте от 14 до 40 лет.

Напомним, по результатам городского конкурса руководителем нового молодежного центра стал Альберт Хузиахметов.