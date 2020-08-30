В Нижнекамске началось строительство торгового центра около парка «Семья»

В Нижнекамске строители приступили в возведению торгово-развлекательного центра «Манзара». Стройплощадка появилась на проспекте Шинников.

Строящийся у парка «Семья» ТРЦ планируется завершить в июле 2021 года, сообщает «НТР 24». Комплекс будет двухэтажным, площадью 10 тысяч кв.м.

Городские власти уже обещали, что 60% площадей нового торгового центра отведут под детские игровые зоны и фуд-корт.