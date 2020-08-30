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Бизнес

В Нижнекамске началось строительство торгового центра около парка «Семья»

07:16, 30.08.2020
В Нижнекамске началось строительство торгового центра около парка «Семья»
Фото: ntr-24.ru

В Нижнекамске строители приступили в возведению торгово-развлекательного центра «Манзара». Стройплощадка появилась на проспекте Шинников.

Строящийся у парка «Семья» ТРЦ планируется завершить в июле 2021 года, сообщает «НТР 24». Комплекс будет двухэтажным, площадью 10 тысяч кв.м.

Городские власти уже обещали, что 60% площадей нового торгового центра отведут под детские игровые зоны и фуд-корт.

БизнесНедвижимость Татарстан
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