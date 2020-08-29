Министр транспорта России заявил, что на Татарстан хочется равняться

Сегодня на открытии первого этапа Большого Казанского кольца министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что на Татарстан хочется равняться. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Этот объект [БКК] — не просто огромная работа строителей, это еще и комплексное обустройство территории. Практически закольцевали трамвайный маршрут, поставили новые трамвайные вагоны. Такой комплексный подход мы практикуем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сообщил Дитрих.

Он также добавил, что «именно такое комплексное обустройство, развитие территории хочется видеть в каждом городе, и это пример для подражания».

Напомним, что сегодня в Казани открылся первый этап Большого Казанского кольца — Магистраль 100-летия ТАССР. Как это было, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».