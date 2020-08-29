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Министр транспорта России заявил, что на Татарстан хочется равняться

20:54, 29.08.2020
Министр транспорта России заявил, что на Татарстан хочется равняться
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на открытии первого этапа Большого Казанского кольца министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что на Татарстан хочется равняться. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Этот объект [БКК] — не просто огромная работа строителей, это еще и комплексное обустройство территории. Практически закольцевали трамвайный маршрут, поставили новые трамвайные вагоны. Такой комплексный подход мы практикуем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сообщил Дитрих.

Он также добавил, что «именно такое комплексное обустройство, развитие территории хочется видеть в каждом городе, и это пример для подражания».

Напомним, что сегодня в Казани открылся первый этап Большого Казанского кольца — Магистраль 100-летия ТАССР. Как это было, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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