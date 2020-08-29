К 100-летию ТАССР в Казани появилась «юбилейная» магистраль

Сегодня в столице Татарстана состоялось официальное открытие нового участка Большого Казанского кольца — Магистрали 100-летия ТАССР. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин.
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