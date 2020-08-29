К 100-летию ТАССР в Казани появилась «юбилейная» магистраль

18:00, 29.08.2020 44
1/44
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана состоялось официальное открытие нового участка Большого Казанского кольца — Магистрали 100-летия ТАССР. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи