Марат Хуснуллин: набережная озера Кабан в Казани — достижение мирового уровня

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время открытия первого этапа Большого Казанского кольца заявил, что набережная озера Кабан — достижение мирового уровня. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Приняты такие прогрессивные архитектурные, строительные, технические решения. Очень красиво выполнено благоустройство, ландшафт. Я считаю, что это достижение мирового уровня, украшение столицы Татарстана», — рассказал о своих впечатлениях Хуснуллин.

Напомним, что сегодня в Казани частично открылась вторая очередь набережной озера Кабан. Как это было, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».