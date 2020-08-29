День республики — 2020: как встречала гостей обновленная набережная Кабана

Сегодня в Казани частично открылась вторая очередь набережной озера Кабан. Экскурсию по обновленной зоне отдыха для вице-премьера России Марата Хуснуллина, полпреда президента в ПФО Игоря Комарова первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина провели президент Татарстана Рустам Минниханов и его помощница Наталия Фишман-Бекмамбетова.
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