Умер член ЦИК Татарстана Валентин Кострин
Член ЦИК Татарстана Валентин Кострин умер на 76-м году жизни.
Он был в составе ЦИК республики с 2017 года. Кострина выдвинуло Бюро рескома Татарстанского регионального отделения партии «КПРФ».
ЦИК Татарстана выражает соболезнования в связи со смертью Кострина, передает «Татар-информ».
Валентин Кострин родился 24 февраля 1945 года в Зеленодольске. В 1988 году он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства». С 2005 года он возглавлял ОАО «Зеленодольское предприятие «Лифт».ОбществоВласть Татарстан
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