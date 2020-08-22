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Умер член ЦИК Татарстана Валентин Кострин

14:19, 22.08.2020
Умер член ЦИК Татарстана Валентин Кострин
Фото: tatarstan.ru

Член ЦИК Татарстана Валентин Кострин умер на 76-м году жизни.

Он был в составе ЦИК республики с 2017 года. Кострина выдвинуло Бюро рескома Татарстанского регионального отделения партии «КПРФ».

ЦИК Татарстана выражает соболезнования в связи со смертью Кострина, передает «Татар-информ».

Валентин Кострин родился 24 февраля 1945 года в Зеленодольске. В 1988 году он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства». С 2005 года он возглавлял ОАО «Зеленодольское предприятие «Лифт».

ОбществоВласть Татарстан
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