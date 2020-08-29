Празднование 100-летия ТАССР и заседание «Милләт Җыены»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 августа

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин приглашает всех на празднование Дня республики и 100-летия ТАССР. Чтобы подписчики смогли узнать, куда и когда приходить, он поделился программой мероприятий на русском и татарском языках.

В Кукморе сегодня с размахом отметили 100-летие ТАССР. Сергей Димитриев, глава Кукморского района, выложил в свой инстаграм-аккаунт пять видеороликов с праздничного концерта:



Глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин поделился сегодня «каруселью» фотографий с пленарного заседания «Милләт Җыены».

Посетил «Милләт Җыены» («Национальное Собрание»), организованное Всемирным конгрессом татар в Казани, и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

За активную и продуктивную работу похвалил депутатов глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он сегодня провел заключительное заседание III созыва Совета муниципалитета.

Встречу с трудовым коллективом предприятия «Сетевая компания» провел сегодня глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. В своем инстаграм-аккаунте он предоставил мини-фотоотчет.