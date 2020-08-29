Празднование 100-летия ТАССР и заседание «Милләт Җыены»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 августа
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин приглашает всех на празднование Дня республики и 100-летия ТАССР. Чтобы подписчики смогли узнать, куда и когда приходить, он поделился программой мероприятий на русском и татарском языках.
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Дорогие жители и гости Кайбицкого района, приглашаю Всех на мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики и 100-летия образования ТАССР. 30 августа, в парке Победы в 12:30 пройдет открытие трех памятных мест для встреч и мероприятий воинов, служивших в пограничных войсках, морфлоте, группе советских войск в Германии. В 14 часов в парке отдыха «Дубрава» на майдане Сабантуя пройдет фольклорный фестиваль «Кичке уен» («Вечерние посиделки»). В это время на майдане будет дан старт играм, мини-футболу, пляжному волейболу. В 16 часов пройдут скачки. На празднике выступит группа «Айфара». День завершится молодежной дискотекой. Хөрмәтле Кайбыч районы халкы, районыбыз кунаклары! Барыгызны да Республика көне һәм ТАССР төзелүнең 100 еллыгына багышланган чараларга чакырам. 30 августта, 12:30 сәгатьтә Җиңү паркында чик буе гаскәрләрендә, диңгез флотында, Германиядә совет гаскәрләре төркемендә хезмәт иткән сугышчыларга очрашулар һәм чаралар үткәрү өчен өч истәлекле урын ачылачак. 14 сәгатьтә Сабантуй мәйданындагы “Имәнлек” ял паркында “Кичке уен” фольклор фестивале узачак. Бу вакытта мәйданда уеннарга, мини-футболга, пляж волейболына старт биреләчәк. 16 сәгатьтә ат чабышлары була. Бәйрәмдә «Айфара» төркеме чыгыш ясаячак. Ахырдан яшьләр дискотекасы булачак.
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Общество Татарстан
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