Новости общества

07:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

06:46, 27.08.2020
ОМОН разогнал протестующих в центре Минска
Фото: wikipedia.org

Во время проходящей вчера вечером акции оппозиции силовики задержали около 20 демонстрантов.

Когда на площади Независимости появился ОМОН, некоторые сразу побежали в стороны, милиционеры принялись оцеплять площадь. Движение по прилегающему проспекту частично перекрыли. Позднее от площади проследовала колонна сначала милицейских автобусов, а затем военных грузовиков.

Часть демонстрантов укрылась в расположенном рядом костеле. Силовики закрыли в храме около 100 человек и никого не выпускали. Небольшую группу участников акции окружили на площади, передает ТАСС.

Во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с депутатами Европарламента заявила, что в стране началась «мирная революция».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также