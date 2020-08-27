ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

Во время проходящей вчера вечером акции оппозиции силовики задержали около 20 демонстрантов.

Когда на площади Независимости появился ОМОН, некоторые сразу побежали в стороны, милиционеры принялись оцеплять площадь. Движение по прилегающему проспекту частично перекрыли. Позднее от площади проследовала колонна сначала милицейских автобусов, а затем военных грузовиков.

Часть демонстрантов укрылась в расположенном рядом костеле. Силовики закрыли в храме около 100 человек и никого не выпускали. Небольшую группу участников акции окружили на площади, передает ТАСС.

Во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с депутатами Европарламента заявила, что в стране началась «мирная революция».

