Завтра в Казани откроют вторую очередь озера Кабан и БКК

Сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, как пройдет 29 августа в республике.

Завтра состоится совещание по развитию субъектов Приволжского федерального округа (ПФО), в том числе о выполнении ими показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Часть из субъектов примут участие в режиме видео-конференц-связи. Также в повестке есть вопрос по расселению из аварийного жилья, будет затронута и тема безопасности и качества дорог.



29 августа также пройдет пленарное заседание «Миллəт Җыены». В нем примут участие 500 делегатов. Рассмотрят разные вопросы: итоги деятельности Всемирного конгресса татар (ВКТ), сохранение самобытной культуры татарского народа и т. д.



Завтра откроют важные инфраструктурные объекты, среди которых вторая очередь набережной озера Кабан. Также состоится открытие Большого Казанского кольца. По своим масштабам это сравнимо с инфраструктурными объектами, введенными в рамках Универсиады. Кольцо построили за 12 месяцев вместо 17.

Подробнее с праздничной программой в Казани на 29 и 30 августа можно ознакомиться в материале «Реального времени».