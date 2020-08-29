Минниханов принял участие в совещании по строительству жилья в ПФО, которое провел Хуснуллин

В субботу, 29 августа, в Казани прошло совещание по вопросам строительства жилья в ПФО в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Провел его вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В совещании принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Также присутствовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров и первый замглавы Минстроя РФ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента РТ.

После обсуждения вопросов президент Татарстана добавил, все обсуждавшиеся темы будут подняты и на очередном заседании рабочей группы Госсовета РФ по строительству и ЖКХ. Эту группу Минниханов возглавляет.

После совещания Хуснуллин отдельно поговорил с некоторыми губернаторами о реализации нацпроектов. Например с главой Чувашии Олегом Николаевым.