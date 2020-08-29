Минниханов принял участие в совещании по строительству жилья в ПФО, которое провел Хуснуллин
В субботу, 29 августа, в Казани прошло совещание по вопросам строительства жилья в ПФО в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Провел его вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В совещании принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Также присутствовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров и первый замглавы Минстроя РФ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента РТ.
После обсуждения вопросов президент Татарстана добавил, все обсуждавшиеся темы будут подняты и на очередном заседании рабочей группы Госсовета РФ по строительству и ЖКХ. Эту группу Минниханов возглавляет.
После совещания Хуснуллин отдельно поговорил с некоторыми губернаторами о реализации нацпроектов. Например с главой Чувашии Олегом Николаевым.
ОбществоВласть Татарстан
Например, в регионе открыли одну из самых больших школ в Поволжье на 1600 учеников! Кстати, через регион пойдёт трасса М12, а это даст дополнительный толчок к развитию Республики! #чувашия #жилье #дороги pic.twitter.com/vqCJ7mtz0M— Марат Хуснуллин (@khusnullin_) August 29, 2020
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