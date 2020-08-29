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Происшествия

Следственный комитет России проверит приватизацию БСК

15:42, 29.08.2020
Следственный комитет России проверит приватизацию БСК
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства снижения государственной доли в Башкирской содовой компании (БСК). Об этом говорится на сайте ведомства.

Глава Следкома заявил, что нужно тщательно исследовать все обстоятельства приватизации и перехода прав на имущественные комплексы, в том числе условия сделки.

Следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанным с акциями предприятия.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что предварительный ущерб от приватизации БСК составил 35 млрд рублей.

Происшествия Башкортостан
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