Марат Хуснуллин поделился в соцсетях фотографией с Минтимером Шаймиевым и Дамиром Юсуповым

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем твиттере поделился с подписчиками фотографией с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. Также на фото присутствуют премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, летчик-герой Дамир Юсупов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Перед пленарным заседанием «Миллэт Жыены» вместе с многоуважаемым Минтимером Шариповичем Шаймиевым, Фаридом Мухаметшиным, Алексеем Песошиным, Дамиром Юсуповым и Шамилем Тарпищевым! pic.twitter.com/buobxMWg1x — Марат Хуснуллин (@khusnullin_) August 29, 2020

Фотография сделала сегодня перед пленарным заседанием «Миллэт Жыены».

Ранее Марат Хуснуллин провел в Казани совещание по вопросам строительства жилья в ПФО в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



