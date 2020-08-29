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Марат Хуснуллин поделился в соцсетях фотографией с Минтимером Шаймиевым и Дамиром Юсуповым

14:25, 29.08.2020
Марат Хуснуллин поделился в соцсетях фотографией с Минтимером Шаймиевым и Дамиром Юсуповым
Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем твиттере поделился с подписчиками фотографией с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. Также на фото присутствуют премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, летчик-герой Дамир Юсупов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Фотография сделала сегодня перед пленарным заседанием «Миллэт Жыены».

Ранее Марат Хуснуллин провел в Казани совещание по вопросам строительства жилья в ПФО в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ОбществоВласть Татарстан
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