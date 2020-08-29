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Дирекция парков и скверов Казани опубликовала расписание мероприятий на День республики и День города

08:53, 29.08.2020
Дирекция парков и скверов Казани опубликовала расписание мероприятий на День республики и День города
Фото: instagram.com/park.kzn

Дирекция парков и скверов Казани опубликовала список мероприятий, которые пройдут в субботу и воскресенье в общественных пространствах столицы РТ.

Во время празднования Дня республики и Дня города казанские парки и скверы предоставят возможность гостям и жителям Казани выбрать для себя подходящее мероприятие.

Среди указанных мероприятий концерт в Горкинско-Ометьевском лесу, выступление команд КВН в парке Урицкого и фестиваль современной татарской культуры на набережной озера Кабан.

Ранее «Реальное время» подготовило полный гайд по всем значимым событиям и мероприятиям этих выходных.

Общество Татарстан
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