Дирекция парков и скверов Казани опубликовала расписание мероприятий на День республики и День города

Дирекция парков и скверов Казани опубликовала список мероприятий, которые пройдут в субботу и воскресенье в общественных пространствах столицы РТ.

Во время празднования Дня республики и Дня города казанские парки и скверы предоставят возможность гостям и жителям Казани выбрать для себя подходящее мероприятие.

Среди указанных мероприятий концерт в Горкинско-Ометьевском лесу, выступление команд КВН в парке Урицкого и фестиваль современной татарской культуры на набережной озера Кабан.

Ранее «Реальное время» подготовило полный гайд по всем значимым событиям и мероприятиям этих выходных.