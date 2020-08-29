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В Сарове разработали аппарат для лечения больных с коронавирусом

03:27, 29.08.2020
В Сарове разработали аппарат для лечения больных с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Саровском ядерном центре разработали аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который может применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По сообщению правительства Нижегородской области, аппарат «Тианокс» генерирует оксид азота из окружающего атмосферного воздуха. Он предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту.

Сейчас проводятся испытания «Тианокса» при лечении больных коронавирусом. У пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76, рассказал первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее Собянин рассказал, когда эпидемия коронавируса закончится.

Общество Татарстан
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