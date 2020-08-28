МИД России предупредил россиян за границей об угрозе ареста в США

МИД России предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозах преследования со стороны правоохранительных органов и спецслужб США.

С 2008 года зафиксировано уже 56 задержаний российских граждан, из которых шесть произошли в 2019 году. В МИД РФ считают, что россияне, попавшие под следствие в США, сталкиваются с произволом со стороны силовиков. В пример ведомство привело ситуацию с политической активисткой Марией Бутиной, которая была задержана в Вашингтоне в 2018 году по обвинению в работе иностранным агентом в США.

«Российские дипломаты, разумеется, прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину. Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия не видит в США партнера, с которым можно договориться и утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту.

