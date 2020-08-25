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В татарском селе открыли спорткомплекс «Алга»

08:12, 25.08.2020
В татарском селе открыли спорткомплекс «Алга»
Фото: chelny-izvest.ru

В Тукаевском районе Татарстана в селе Нижний Суык-Су открыли спортивный комплекс площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров.

На строительство комплекса было выделено 110 млн рублей. Комплекс включает в себя залы для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Отдельное помещение выделено для борцов.

Двухэтажный комплекс получил название «Алга», что в переводе с татарского означает «Вперед».

Ранее крытый плавательный бассейн в селе Высокая Гора получил заключение о соответствии.

Общество Татарстан
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