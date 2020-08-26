Муфтий Татарстана открыл две мечети в Нижнекамском районе
Во вторник в Нижнекамском районе открыли сразу две мечети. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин посетил для этого село Шереметьевка и деревню Уська.
В Шереметьевке мечеть строилась более 10 лет, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района. После официальной церемонии открытия верующие совершили в храме специальную молитву приветствия мечети.
В центре деревне Уська мечеть появилась за 2 года. Она была построена на месте прежней. После совершения намаза делегация духовных деятелей из Казани и Нижнекамска отправилась в село Борок. Там также завершается строительство мечети.Общество Татарстан
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