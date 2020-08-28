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«Ак Барс — Динамо» добавлен в число участников Кубка России по хоккею с мячом

15:58, 28.08.2020
«Ак Барс — Динамо» добавлен в число участников Кубка России по хоккею с мячом
Фото: vk.com/dynamokazan

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) опубликовала список участников и календарь проведения Кубка страны в сезоне-2020/21.

В число команд, заявленных на турнир, вошел казанский клуб «Ак Барс — Динамо». Всего в западной зоне сыграют восемь коллективов — «Динамо» (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Строитель» (Сыктывкар), «Старт» (Нижний Новгород), «Мурман» (Мурманск), «Родина» (Киров), «Водник» (Архангельск).

Матчи пройдут в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены» с 11 по 18 сентября. Свой первый матч на турнире казанская команда сыграет против «Мурмана» в стартовый день западной зоны.

О подготовке «Ак Барс — Динамо» к новому хоккейному сезону можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей с мячом Татарстан
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